Mais de metade dos adultos moçambicanos com acesso a dinheiro eletrónico

O governador do Banco de Moçambique disse esta segunda-feira em Maputo que a estratégia de inclusão financeira no país permitiu que 51,3% de adultos tenha acesso a dinheiro eletrónico no país em 2018 contra 23,1% em 2017.Rogério Zandamela apontou os avanços registados na massificação do acesso aos serviços financeiros, quando falava num encontro de avaliação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira."A implementação de diversas ações visando a inclusão financeira conduziu ao alcance de um nível de ´bancarização` da economia de 32,7% e um nível de população adulta com contas de moeda electrónica de 51,3%, em 2018, contra 25,1% e 23,1% em 2017 e 2015, respetivamente", declarou Zandamela.A estratégia de inclusão financeira permitiu igualmente que 64% dos distritos do país tenham, pelo menos, um ponto de acesso aos serviços financeiros, contra 58% em 2015."O índice de inclusão financeira global, indicador que pondera os níveis de acesso geográfico, demográfico e utilização dos produtos e serviços financeiros situou-se em 14,5 pontos em 2018, contra 14,7 em 2015 e 13,2 em 2011", referiu.Dos 154 distritos existentes no país, 65% têm pelo menos uma agência bancária, 84% possuem uma instituição de moeda eletrónica, 59% dos distritos dispõem de pelo menos uma ATM e 24% dos distritos possuem um ponto de contacto com uma instituição seguradora.Em 2018, Moçambique registava um índice de capitalização bolsista de 8,6% do Produto Interno Bruto (PIB) contra 7,8% em 2015.O mercado segurador passou a ser responsável por um nível de produção de cerca de 13 mil miliões de meticais (11,5 milhões de euros) em prémios brutos emitidos, o correspondente a uma taxa de penetração dos seguros na economia de cerca de 1.5%.O governador do Banco de Moçambique adiantou que 40% da população adulta terá acesso físico ou eletrónico a serviços financeiros até 2018 e 60% até 2022.