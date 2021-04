Mais dois mortos e 180 novos casos por Covid-19 em Moçambique

Mais duas pessoas morreram devido à Covid-19 em Moçambique, onde foram detetadas 180 novas infeções com o vírus da doença, de acordo com o boletim deste domingo sobre a situação da pandemia no país.

Os dois mortos, ambos de nacionalidade moçambicana, tinham 37 e 68 anos.

Quanto aos 180 novos casos, a maioria foi registada nas províncias de Nampula (76) e Zambézia (59).

Moçambique tem um total acumulado de 791 mortos e 68.758 casos de infeção, dos quais 85% recuperados e 52 internados.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.929.563 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.