Mais dois óbitos e 153 infetados por Covid-19 em Moçambique

Mais duas pessoas morreram em Moçambique vítimas do novo coronavírus e outras 153 foram infetadas nas últimas 24 horas, anunciou o Ministério da Saúde, esta quarta-feira.

As vítimas, com 66 e 70 anos, morreram entre terça-feira e esta quarta-feira, referiu o ministério na nota de atualização de dados sobre a pandemia no país.

"Ambos são do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana", acrescentou a nota.

Moçambique tem um total acumulado de 752 óbitos e 66.649 casos de covid-19, dos quais 80% são considerados recuperados e 114 estão internados (64% destes na cidade de Maputo).

O país lusófono conta ainda com 12.090 casos ativos, do total acumulado de 469.425 casos suspeitos testados, dos quais 1.432 nas últimas 24 horas.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.