Mais duas mortes e 54 novas infeções por Covid-19 em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe registou mais duas mortes e 54 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado de casos para 3 097 desde o início da pandemia, foi esta segunda-feira anunciado.

"Nas últimas 24 horas, registaram-se mais dois óbitos", anunciou a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel Santos, esclarecendo que se trata de "pessoas do sexo masculino - uma com 92 anos, do distrito de Água Grande, e outra de 61, do distrito de Mé-zóchi".

De acordo com o boletim diário divulgado pelas autoridades locais, nas últimas 24 horas, houve o registo de 54 casos -- 42 na ilha de São Tomé, e 12 na ilha do Príncipe - e nove recuperações da doença na ilha de São Tomé.