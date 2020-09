Mais duas mortes por Covid-19 em Moçambique faz novo recorde de casos diários

Moçambique registou esta terça-feira mais duas mortes por Covid-19, em Maputo e na cidade da Beira, e 231 novos casos, de acordo com a atualização de dados diária do Ministério da Saúde.

Os pacientes com 56 e 43 anos, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, morreram após um agravamento do estado clínico durante internamento em unidades hospitalares das cidades de Maputo e Beira.

Segundo a atualização de hoje, o país tem mais 231 casos de covid-19, batendo o recorde de doentes anunciados pelo segundo dia consecutivo, totalizando 5.713 infeções e 37 óbitos desde que foi declarada a pandemia, há seis meses.

A maioria (61%) dos casos hoje anunciada foi registada em Maputo, na cidade (77) e província (66).

As autoridades de saúde reportaram também 157 pessoas dadas como totalmente recuperadas, elevando para 3181 o cumulativo de recuperações (55% do total de casos).

Moçambique já fez 117 029 testes, 1441 nas últimas 24 horas.

O país regista um cumulativo de 127 pessoas internadas em unidades hospitalares devido à covid-19, das quais 31 em centros de isolamento.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 929 391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.