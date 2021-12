Mais sete jogadores de Cabo Verde testam positivo a 10 dias do início da CAN

Mais sete jogadores da seleção cabo-verdiana testaram positivo para o SARS-CoV2, elevando para oito o número de atletas infetados, a 10 dias do início do Taça das Nações Africanas (CAN2021), informou esta sexta-feira a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O órgão máximo do futebol cabo-verdiano informou em comunicado que foram realizados testes de despistagem à covid-19 na quarta-feira e os resultados saíram na madrugada de hoje, com sete jogadores a acusarem positivo.

Vozinha, Márcio da Rosa, Ponck, Kenny Rocha e Garry Rodrigues, foram de imediato colocados em isolamento, não apresentando quaisquer sintomas.

Ainda na quinta-feira, os elementos técnicos e os jogadores que testaram negativo voltaram a fazer novo teste PCR, tendo sido detetado mais dois casos positivos, os jogadores Keven Ramos e Jeffry Fortes, que também foram isolados.

Nos testes realizados na quarta-feira, a FCF adiantou que o treinador-adjunto Humberto Bettencourt também acusou positivo à covid-19, juntando ao defesa Stopira, que foi o primeiro a ser infetado na comitiva cabo-verdiana.

Os testes positivos levaram a federação a cancelar um treino na quinta-feira no Estádio da Várzea, na cidade da Praia, onde a seleção cabo-verdiana está a estagiar há menos de uma semana.

A seleção volta a treinar hoje às ordens do selecionador Pedro Brito 'Bubista', que tem 15 jogadores disponíveis.

Devido a casos positivos de covid-19 na seleção marroquina, foi cancelado um jogo particular com Cabo Verde, previsto para hoje, bem como o estágio da seleção cabo-verdiana naquele país do norte de África.

A seleção vai continuar a treinar na cidade da Praia até à data do embarque para Yaounde, nos Camarões, previsto nos primeiros dias de janeiro.

A CAN2021 arranca em 9 janeiro e Cabo Verde está no Grupo A, tendo como adversários Etiópia, Burkina Faso e os anfitriões dos Camarões.

A competição devia realizar-se em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, apesar de manter a designação CAN2021.