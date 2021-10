Mali anuncia libertação de freira colombiana raptada por radicais islâmicos em 2017

Uma freira colombiana franciscana, Gloria Cecilia Narvaez, raptada em fevereiro de 2017 por radicais islâmicos numa zona de fronteira do Mali com o Burkina Faso, foi libertada este sábado, anunciou a Presidência do Mali numa declaração.

Gloria Cecilia Narvaez Argoti foi raptada em 7 de fevereiro de 2017 em Karangasso, perto de Koutiala, no sul do Mali, perto da fronteira com o Burkina Faso, onde trabalhava havia então seis anos como missionária.

A Presidência do Mali saudou "a coragem e bravura" da freira, e explicou que a libertação foi "o culminar de quatro anos e oito meses de esforços combinados de vários serviços de inteligência".