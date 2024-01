Manada de elefantes mata grávida e fere gravemente jovem em Moçambique

Uma mulher grávida morreu e uma outra jovem ficou gravemente ferida após serem atacadas por uma manada de seis elefantes no distrito de Moamba, em Maputo, sul de Moçambique, disse, esta segunda-feira, à Lusa fonte oficial.

O incidente ocorreu na manhã de sábado, quando as duas mulheres procuravam lenha na mata, disse o secretário permanente do distrito de Moamba, Atanásio Mwitu.

A jovem de 18 anos conseguiu escapar dos animais e chamou o marido da outra vítima.

O secretário permanente avançou ainda que a jovem ferida foi operada no domingo e ainda está internada, mas "fora de perigo".

De acordo com Atanásio Mwitu, a manada de elefantes terá saído do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, país vizinho de Moçambique.

Ataques de animais selvagens são frequentes em várias regiões rurais próximas de áreas de conservação em Moçambique.

Segundo dados oficiais de 2020, um total de 97 moçambicanos morreram e 66 ficaram feridos só em ataques registados (outros não chegam a ser reportados) de animais selvagens, a maioria por crocodilos, segundo a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

No mesmo ano foram mortos 258 animais domésticos, entre gado bovino, ovino e caprino, por leões, hienas e crocodilos, havendo ainda a registar a destruição de 248,81 hectares de diversas culturas.