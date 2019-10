Interpol emite mandados de captura para luso-guineense e colombiano por tráfico de droga na Guiné-Bissau

A Interpol emitiu mandados de captura internacional para um luso-guineense e um colombiano suspeitos de tráfico de droga na Guiné-Bissau no âmbito da operação "Navarra", que culminou com a apreensão de quase duas toneladas de cocaína.

"Encontra-se lançado um alerta vermelho para a captura internacional via Interpol dos dois principais líderes da organização, atualmente em fuga, Braima Seide Bá, de nacionalidade guineense e portuguesa, e Ricardo Ariza Monges (colombiano)", refere-se numa informação de serviço da Polícia Judiciária, a que a Lusa teve acesso.

O Ministério Público guineense anunciou na sexta-feira que procedeu à acusação de 12 pessoas de várias nacionalidades e três empresas guineenses no âmbito da Operação Navarra, que levou no início de setembro à apreensão de quase duas toneladas de cocaína e outros bens materiais, por suspeita da prática de crime de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais.



Além da droga, a PJ iniciou também uma investigação patrimonial e financeira por "indícios suficientes de branqueamento de capitais", tendo apreendido 17 viaturas, dinheiro, bens imóveis e uma lancha rápida.



No documento, a Polícia Judiciária refere também que por "tratar-se de uma organização criminosa transnacional foi imediatamente ativada a cooperação internacional" e que ajudaram na investigação uma equipa da Interpol, composta por elementos da Colômbia, Brasil, Franca e Guiné-Conacri, e o Departamento de Segurança Interna e a DEA (Drug Enforcement Administration) dos Estados Unidos.



A apreensão das quase duas toneladas de cocaína, um novo recorde da história da Guiné-Bissau, no início de setembro foi feita no norte do país