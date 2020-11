Mandato de missão de paz da ONU na República Centro-Africana prolongado por mais um ano

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) prolongou hoje por mais um ano o mandato da Missão de Estabilização na República Centro-Africana (Minusca), com atenções viradas para as eleições dos próximos meses.

A resolução adotada de forma unânime pelos 15 membros do Conselho de Segurança indica um limite de 11.650 militares e 2.080 polícias na missão e autoriza também, como já era feito anteriormente, que as forças francesas presentes na República Centro-Africana (RCA) utilizem "todos os meios para apoiar a Minusca a pedido do secretário-geral".

O novo texto adotado hoje nota os "esforços" das autoridades da RCA para "conduzir o processo eleitoral de acordo com a Constituição", apela a uma "ampla consulta nacional e consenso" antes de qualquer alteração da data das eleições e elogia os compromissos feitos pelo Presidente Faustin-Archange Touadéra em 01 de outubro, numa reunião com a União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Central.