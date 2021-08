Manecas Costa: "É importante partilhar e abraçar outros projetos"

Manecas Costa é um dos grandes nomes da música guineense. Vive em Portugal há bastante tempo. Bem integrado nesta sociedade onde se sente em casa. De Lisboa parte para o mundo, que percorre dando a conhecer a música da Guiné Bissau.

"O tema Nha Mame (minha mãe), dedico à minha mãe, que já cá não está. Que sempre defendeu todos os filhos. Uma música que deixa muita saudade.", conta o músico internacional guineense. O tema pertence ao disco Paraíso do Gumbe que fez agora 18 anos de vida. Gravado e produzido na Guiné Bissau pela BBC. Uma produção pela qual o artista guineense sente uma enorme gratidão. "É um sonho que foi realizado. de uma forma bonita e interessante. Acabei por ensinar muita gente sobre a música da Guiné Bissau, e mostrei ao mundo o Paraíso do Gumbe." Manecas gravou com a produtora Lucy Duran e com o engenheiro de som Jerry Boys, que trabalhou com Buena Vista Social Club, Deolinda e Rui Veloso. "Pessoas que dignificaram o nome da Guiné Bissau. Fizeram-me sentir o grande Manecas. Mas também me fizeram sentir que era importante partilhar, abraçar outros projetos, trocar experiências. Várias coisas bonitas aconteceram na minha vida, e continuam a acontecer." salienta Manecas Costa

Manecas conta sempre com a companhia de várias gerações. A sua vida tem passado por abraçar projetos onde se sente identificado e é admirado com carinho e respeito.

"Eu faço música. É o meu amor, a minha vida. É assim que eu vivo. Não consigo viver sem a música.", afirma o cantor que não esquece os músicos que com ele fizeram o Paraíso do Gumbe, que tem sido a sua grande inspiração. E termina com o caloroso cumprimento da guiné Bissau, "mantenhas".