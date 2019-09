Manifestação contra maus tratos de saúde em Moçambique termina em ambiente de conflito com as autoridades

Uma manifestação no sábado contra mortes de grávidas que a população acredita estarem relacionadas com mau atendimento médico no Hospital Provincial de Lichinga, norte de Moçambique, acabou com detidos e dispersada pela polícia, com recurso a gás lacrimogéneo.Em declarações à Lusa, o porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Niassa, cuja capital é Lichinga, Alves Mathe, disse que a corporação deteve temporariamente alguns manifestantes e dispersou a marcha, porque a mesma era ilegal."A manifestação é um direito que está na nossa lei, mas deve ser feita mediante uma comunicação às autoridades e aquela de sábado não foi comunicada", declarou Alves Mathe.Um dos mentores da manifestação, que pediu para não ser identificado, afirmou que a ação de sábado foi comunicada às autoridades, considerando ilegal a atuação das autoridades."Tenho garantias de que a manifestação foi comunicada à polícia e ao governo do município de Lichinga, temos até fotografias da comunicação", afirmou.A fonte disse que a manifestação visava expressar repúdio por sucessivas mortes de grávidas na maternidade do Hospital Provincial de Lichinga, a última das quais de uma grávida docente da Universidade Pedagógica, que se deu na terça-feira da semana passada."O que se passa ali naquele hospital é demais e nós sentimos que não podíamos ficar de braços cruzados", afirmou.Mais de dez manifestantes foram detidos pela polícia, mas acabaram libertados poucas horas depois.A maioria dos marchantes eram estudantes do ensino superior.Segundo os manifestantes, a polícia dispersou a marcha cerca de 40 minutos depois de ter iniciado, quando os populares se encontravam na rotunda da catedral da Igreja Católica local e se encaminhavam para a maternidade, no âmbito do protesto.A marcha arrancou as 9h00 de sábado (8h00 de Lisboa).O Ministério da Saúde emitiu um comunicado de imprensa dando conta do envio do Inspetor Geral da Saúde e de três médicos, incluindo um perito legista, para averiguarem as causas das mortes.A referida equipa está no Hospital Provincial de Lichinga a trabalhar desde sábado.