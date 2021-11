Manifestações contra golpe militar no Sudão causam um morto e "inúmeros" feridos

As manifestações deste sábado no Sudão contra o golpe militar de 25 de outubro resultaram num morto e "inúmeros" feridos causados por disparos com munições feitos pelas forças de segurança, denunciou o Comité Médico Sudanês.

Segundo a agência de noticias EFE, aquele órgão, que monitoriza as mortes e os feridos em manifestações, relata, numa publicação feita na rede social Facebook, a morte de "um manifestante pacífico" em Un Durman por "munições vivas disparadas pelas forças do conselho militar golpista" durante os protestos de hoje.

No texto, são ainda referidos relatos de "numerosos feridos por munições vivas", bem como "a brutalidade das forças militares" para controlar as manifestações na capital do Sudão, Cartum.