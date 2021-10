Manifestantes contra o golpe de Estado no Sudão mantêm-se nas ruas

As manifestações mantêm-se nas ruas do Sudão em protesto contra o golpe de Estado militar e a prisão de dirigentes civis, nomeadamente do primeiro-ministro Abdallah Hamdonk, retido em casa.

Entretanto, o diretor do serviço de aviação civil anunciou que o aeroporto de Cartum deverá reabrir a meio do dia de quarta-feira.

Internacionalmente, vários países criticaram o golpe de Estado militar sobretudo depois do general Abdel Fattah al-Burhane ter anunciado a dissolução de todas as instituições do Sudão e a prisão dos líderes civis.