Marcelo anuncia Cimeira entre Europa e África durante presidência portuguesa em 2021

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira que "a presidência da União Europeia (UE) por Portugal, no primeiro semestre de 2021, terá uma Cimeira entre Europa e África".Marcelo Rebelo de Sousa falava numa conversa com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na segunda edição do "EurAfrican Forum", uma iniciativa da associação Conselho da Diáspora Portuguesa, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.O chefe de Estado referiu que "o Governo português já disse" que haverá uma Cimeira UE/África no primeiro semestre de 2021, embora esse anúncio ainda não tivesse sido feito publicamente.Segundo o Presidente da República, isso está assegurado, "qualquer que seja o Governo português saído das próximas eleições" legislativas, marcadas para 06 de outubro."A presidência da União Europeia por Portugal no primeiro semestre de 2021 terá uma cimeira entre Europa e África Terá, como já teve uma vez, sob a presidência portuguesa", afirmou, considerando que isso "não é por acaso".O primeiro-ministro, António Costa, já tinha declarado, no início deste ano, que "a próxima presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, terá como tema fundamental o das relações entre a União Europeia e continente africano".A primeira cimeira UE/África foi promovida por Portugal, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e realizou-se no Cairo, em 2000.Em 2007, novamente durante a presidência português da UE, Lisboa acolheu a segunda edição destas cimeiras, seguindo-se Trípoli, em 2010, e Bruxelas, em 2014. A última Cimeira UE/União Africana decorreu em Abidjan, em 2017.