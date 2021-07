Marcelo em Luanda em apoio à criação da jovem geração de artistas angolanos

O Presidente da República visitou esta sexta-feira a casa atelier de Binelde Hyrcan, numa ação para dar visibilidade à criação de jovens artistas angolanos e em que no final molhou os sapatos no mar da Ilha de Luanda.

Depois de uma breve passagem por um centro comercial do centro de Luanda, de um almoço rápido e de um encontro restrito com o arcebispo Filomeno Vieira Dias, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se esta tarde com um dos mais conceituados jovens artistas plásticos angolanos, com prestígio sobretudo no Mónaco, França e Portugal: Binelde Hyrcan.