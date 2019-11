Marcelo na tomada de posse de Nyusi em janeiro, com possível passagem por Angola

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta sexta-feira que, em princípio, irá à posse do Presidente Moçambicano, Filipe Nyusi, no dia 15 de janeiro, com possível passagem por Angola.

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio enquanto visitava o Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, onde esteve duas horas e meia, e mais tarde confirmou a informação aos jornalistas.

"Haverá a tomada de posse do Presidente moçambicano no dia 15 de janeiro e, em princípio, se tudo se vier a confirmar, estarei na tomada de posse do Presidente Nyusi", declarou o chefe de Estado, adiantando que "pode ser que haja a hipótese de passar por Angola no caminho para Moçambique".



Questionado se irá a Angola tratar de algum assunto em concreto, respondeu: "Não, é uma passagem que eventualmente ocorre e que permitirá fazer o caminho em duas partes e naturalmente beneficiar também do encontro com os nossos irmãos angolanos".



Antes, à conversa com o embaixador de Moçambique em Portugal, Joaquim Bule, o Presidente da República, referiu-se à posse de Filipe Nyusi e disse-lhe: "Eu vou via Luanda e depois provavelmente sigo com o Presidente [de Angola] João Lourenço".



"Era para ter passado lá agora umas férias, mas, para não ir em dezembro e em janeiro... Se não matavam-me. Matavam-me por estar sempre em Moçambique, eu já digo que é a minha segunda pátria, é uma inveja", observou, em seguida.



Nas eleições gerais realizadas em Moçambique no dia 15 de outubro, Filipe Nyusi foi reeleito Presidente de Moçambique, para um segundo mandato, com 73% dos votos, de acordo com os resultados oficiais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, contestados pela oposição da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).



Marcelo Rebelo de Sousa esteve com o Presidente angolano, João Lourenço, na segunda-feira, em Roma, no dia do 44.º aniversário da independência de Angola, e depois admitiu a possibilidade de os dois se reencontrarem em breve, numa posse presidencial num país lusófono, adiantando que nessa ocasião poderia passar por Luanda.