Marcelo Rebelo de Sousa condena tentativa de golpe de estado em Guiné-Bissau

Depois de acompanhar, com preocupação, a situação na Guiné-Bissau, o Presidente da República já falou ao telefone com o Presidente do país, Sissoco Embaló, a quem transmitiu a sua condenação aos atentados à ordem constitucional em Bissau.



O Governo português e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) condenaram também toda a situação vivida esta terça-feira no país após a atentativa de um golpe de estado.



Vários tiros junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau foram ouvidos às 15h00 desta terça-feira e em redor da zona militares colocaram um perímetro de segurança e não deixam passar civis. O Presidente Umaro Sissoco Embaló revelou já ao final desta tarde que a "calma" já tinha regressado ao país.