Marcelo Rebelo de Sousa convida Presidente são-tomense a visitar Portugal e anuncia visita de Costa

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, convidou o novo Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, a visitar Portugal e anunciou que o primeiro-ministro, António Costa, deverá visitar São Tomé e Príncipe nos próximos meses.

Marcelo Rebelo de Sousa assistiu este sábado à posse de Carlos Vila Nova como Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, na Assembleia Nacional, em São Tomé, e no final da cerimónia prestou declarações à comunicação social.

"Eu tive a oportunidade de convidar o senhor Presidente a visitar Portugal entre o fim deste ano e o primeiro semestre do ano que vem, para dar sequência a um relacionamento que era muito próximo com o seu antecessor, com o Presidente Evaristo Carvalho", declarou o Presidente português.