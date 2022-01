Marcelo Rebelo de Sousa envia mensagem de condolências e solidariedade a Presidente de Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou este sábado uma mensagem de condolências e solidariedade ao homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, motivada pelas consequências da tempestade Ana que provocou pelo menos 20 mortes neste país africano.

"Tenho estado a acompanhar com profunda consternação e preocupação os trágicos efeitos da passagem da tempestade Ana em Moçambique, que afetou as províncias mais povoadas do país e provocou a perda de vidas humanas, grande parte mulheres e crianças, e danos avultados em infraestruturas críticas", escreve Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada na página de internet da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que os seus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, a quem apresenta, através do presidente moçambicano, e em nome do Povo português, "as mais sentidas condolências, assim como os desejos de rápidas melhoras" a todos os feridos.