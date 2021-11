Mário Lúcio: "Ganhei uma dimensão de gratidão para aquelas pessoas que morreram para a minha liberdade"

Mário Lúcio está em Portugal para uma série de concertos em que percorre o País de norte a sul. Com atuações a solo, com Teresa Salgueiro e com a sua nova banda portuguesa, os Crioulos. O cantor tem o hábito de trabalhar durante muito tempo com os mesmos músicos. Gosta de criar uma relação familiar. Porque essa relação passa para a música, e do palco para o público. "Esta minha nova banda, os Crioulos, é uma construção casual. Rapazes que já conheciam a minha música, e porque conheciam gravaram, com a minha autorização. Quando vim a Portugal quiseram conhecer-me. Fui lá e encontrei excelentes músicos. São quatro, todos residentes em Vila Nova de Gaia. Portanto eu tenho uma banda chamada Crioulos, uma menina e três rapazes, todos portugueses", informa Mário Lúcio.

Recentemente, o cantor lançou a música 'Hino à Gratidão'. O tema surgiu num processo comum na criação das suas obras. "Na verdade, eu não crio. Faço um download cósmico. As coisas descem através de mim, eu fixo-as e retribuo. Pondo isto em suportes, para que a maior parte das pessoas tenha acesso e desfrute", revela Mário Lúcio, que acrescenta: "Estava no jardim da minha casa. Um jardim seco, porque Cabo Verde não tem água. Mas a minha casa tinha uma fonte pequenina. Uma estatueta de um buda alçada num pedestal de ferro. Uma coisa muito 'zen'. Estava a observar aquilo. Toda a grandeza do buda, mas mesmo assim, uma gota na dimensão do céu. De repente sinto uma melodia, uma letra, alguma coisa a querer dizer-me algo. Peguei imediatamente no telemóvel, pus a gravar. Fui buscar o violão e comecei a deixar vir a melodia e a letra juntas. Assim nasceu a música."

Mário Lúcio refere que a um terço da música começou a chorar, devido às palavras que desciam com uma melodia repetitiva. "É um poema longo. Eu ficava espantado com as palavras, não sabia quais vinham a seguir. Porque a música 'Hino a gratidão' é essencialmente feita de paradoxos. Eu sou grato à água como à sede, ao que Deus me deu mas também ao que me tirou. Aos brancos e aos negros, ao escuro e à luz. Isto numa elaboração poética leva tempo até encontrar os contrastes equânimes. Mas as palavras desciam, eu não retoquei nada. Fui mostrando a alguns profissionais da música, e as pessoas começavam a chorar ao ouvi-la. Não entendiam a língua mas sentiam um mantra". Não foi fácil para o cantor encontrar um arranjo para a música. "Tentámos vários maestros e compositores. Inclusive quem deu a ideia, um compositor brasileiro muito famoso que trabalha em Hollywood, e que faz música para os desenhos animados, o Heitor, ele disse: 'eu não consigo fazer um arranjo para a música. Ela pede um coro'. Então tentámos trabalhar com um coro no Rio de Janeiro, com um gospel italiano, até que o Zululand Gospel Choir conseguiu a alma da música. É o coro que sustenta toda a fluidez da melodia e da música".

O videoclipe de 'Hino à Gratidão' foi gravado em Peniche, no Museu Nacional Resistência e Liberdade, antiga prisão política. Mário Lúcio cresceu no Tarrafal, onde se situa o antigo campo de concentração. Questionado sobre a existência de uma relação entre os dois locais nesta música, e de certa forma uma privação da gratidão, o cantor esclarece: "Na verdade priva-nos da mobilidade. Quando temos convicção e motivação, ninguém nos priva de nada. Já Jesus Cristo dizia : 'A minha vida ninguém ma tira, eu é que a dou'. Os presos portugueses, angolanos, guineenses e cabo-verdianos que estiveram no Campo de Concentração do Tarrafal, muitos foram de Peniche para lá, e de lá voltaram a Peniche, só lhes foi privada a liberdade. Continuaram a ter gratidão pela vida, pelos dias, pela crença. Continuaram com alto sentido de solidariedade. Com profunda convicção de que era porque estavam certos que os errados os queriam eliminar. Continuavam livres para pensar, ainda que inibidos de circular para expressar o pensamento. Muitos ganharam muito mais liberdade estando na prisão, do que a liberdade física. Mas que carece de uma dimensão. Porque uma vez que foram presos, disseram: 'Já estou liberto. Não tenho mais nada a esconder. Agora vou lutar'. O Tarrafal serviu-me de mote para várias coisas. Depois de ter escrito 'O diabo foi meu padeiro', ganhei uma dimensão de gratidão para aquelas pessoas que morreram para a minha liberdade. Entre elas 32 portugueses que morreram no Tarrafal, onde nasci. Eu faço isso no livro. A gratidão à vida supera qualquer conceito mental, de região, de nacionalidade, de bandeiras ou de factos históricos gerais ligados ao poder. Mas que não envolve os indivíduos que são contra isso, e que sempre foram. Esses são os meus. Eu os agradeci no livro. Por isso no 'Hino à Gratidão', disse: 'Falta-me uma parte'. Fui ao Forte de Peniche, para complementar. Porque também dali saíram e entraram muitos homens. Muitos homens e mulheres sofreram para que eu hoje estivesse neste lugar, sentado a falar."

Há uma nova geração, nascida depois da independência, que procura aprender e assumir a sua cultura. O cantor, escritor, e antigo Ministro da Cultura de Cabo Verde concorda que é mais fácil encontrar informação sobre a cultura e história do país na música do que em livros. "A nossa história foi escrita pelo colonizador. Nós, hoje temos a História Geral de Cabo Verde, feita por um grupo de historiadores louváveis. É um trabalho titânico. Mas sobre documentos produzidos também pelo colonizador. E também por indivíduos formados por um pensamento eurocentrista. Mas com a música não. A música criou o cabo-verdiano. Ele, quando teve acesso a uma música síntese que reunia instrumentos e formas de os fazer de várias culturas, já se identificou como um indivíduo de identidade síntese. Por isso a música foi sempre a sua forma de contar as coisas. Podes contar perfeitamente a história de Cabo Verde do século XVI em frente, só com música. Temos cantos de trabalho do tempo da escravatura e de depois da abolição da escravatura, mas em que as pessoas trabalhavam em condições praticamente também de escravidão. A música 'Cola Boi', dos solares e pátios. Temos também música da emigração, da pesca da baleia, da saudade. E música das várias revoltas sociais que aconteceram em Cabo Verde. E da época revolucionária pré independência, independência e pós-independência. Música para a democracia, e continuamos a produzir música. A nossa história pode ser contada só pela música. Agora é que nós começamos a entrevistar os nossos, a ouvir as nossas histórias. A ter uma leitura diferente dos documentos produzidos por uma das partes, e a começar uma epistemologia do sul. Produzir o pensamento, formas de contar histórias, mas de lá para cá", refere Mário Lúcio, que falou ao CM durante o Folio, Festival Literário Internacional de Óbidos, onde atuou com Teresa Salgueiro e também apresentou os seus livros.

O seu mais recente livro, 'Manifesto a Crioulização', é segundo o autor, "uma experiência a partir da formação da identidade cabo-verdiana. Lida como sendo uma identidade que se construiu no futuro. Num lugar onde não havia população autóctone. A partir dali, havia de se construir uma identidade, porque as referências passadas estavam apagadas. Essa construção, hoje, mostra-nos que é possível que nós, os humanos, construamos uma identidade futura. Com base na experiência de Cabo Verde e de vários outros lugares do mundo, do chamado fenómeno da crioulização. A minha contribuição é que a crioulização é para além da cor da pele, da mestiçagem biológica, ou por causa das origens. Todos nós temos raízes múltiplas. Se aceitarmos isso como rizomas, que têm pontos de contacto que têm que ser explorados como ponto de entendimento entre seres humanos, e não os pontos que nos afastam. A crioulização é essa proposta de, independentemente do passaporte, das origens, do gentilício, ou do lugar, o individuo queira entrar na poética da relação, como habitante do planeta. A partir daí fazer o luto, ser grato, e aprender com todos os erros do passado. Que são nossos. De todos os lados. E começar a construir uma identidade em si mesma que exige o plural. Isso pode ser uma fonte para diminuir os conflitos e a permanente dicotomia.", conclui Mário Lúcio Sousa.