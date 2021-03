Marrocos aprova a legalização da canábis para uso medicinal

O governo de Marrocos aprovou a legalização da canábis para uso medicinal, esta quinta-feira, mas manteve a proibição do seu consumo recreativo.



De acordo com o texto do projeto de lei, citado pela Agência France-Press, a medida irá converter as plantações de canábis em "atividades legais e duradouras que geram empregos".





Marrocos é o maior país produtor de haxixe no mundo e as autoridades divulgaram, esta semana, que 55 mil hectares de terreno foram destinados ao cultivo da planta de canábis.

Com a legalização do cultivo da planta para fins medicinais, o governo assegura que vai criar melhores condições aos agricultores e protegê-los das redes de tráfico de drogas ilegais.