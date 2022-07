"Mataram o Zédu": Tchizé mostra protestos em Luanda após morte de José Eduardo dos Santos

Após a morte de José Eduardo dos Santos, esta sexta-feira, registam-se alguns protestos na capital de Angola, Luanda, por parte de alguns apoiantes que, tal como as filhas do ex-presidente de Angola, sustentam a tese de que ‘Zedú’ foi vítima de tentativa de homicídio.

Tchizé dos Santos, que nas homenagens feitas ao pai nas redes sociais, tem aproveitado para ‘lançar farpas’ ao atual presidente angolano, João Lourenço, mostrou vídeos de algumas centenas de pessoas que choram a morte do ex-presidente, enquanto alguns gritam "Mataram o nosso pai, mataram o Zedú".