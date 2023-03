Mau tempo corta produção de mineradora de areias pesadas no norte de Moçambique

A empresa Kenmare Resources, que explora areias pesadas em Moçambique, anunciou esta quinta-feira que vai produzir metade do ilmenite projetado para 2023 devido a avarias provocadas pelo mau tempo no norte do país.

"Enquanto a Kenmare está a trabalhar arduamente para recuperar a produção perdida de concentrado de minerais pesados, espera-se agora que a produção de ilmenite e rutilo se situe na metade inferior do intervalo de orientação para 2023", refere-se num comunicado da empresa distribuído esta quinta-feira.

A Kenmare tinha fixado para 2023 a meta de produção de ilmenite dentro do intervalo entre 1.050.000 e 1.150.000 toneladas, após ter alcançado no ano anterior 1.088.300 toneladas, segundo dados avançados em janeiro pela companhia.

Em causa está o impacto de avarias provocadas por um raio que atingiu as linhas de energia próximas à mina em inícios de fevereiro, sobrecarregando os sistemas de proteção contra raios e danificando pelo menos dois dos condutores da linha de energia, bem como outros equipamentos eletrónicos da mina.

"Este foi um evento altamente incomum, que não havia ocorrido anteriormente nos 15 anos de operação da Kenmare. As operações de mineração foram severamente interrompidas enquanto os reparos eram realizados", indica a empresa.

"A Kenmare está a trabalhar para estabelecer e mitigar os impactos dos custos operacionais e de capital das interrupções", acrescenta-se na nota.

A Kenmare é uma das maiores produtoras mundiais de areias minerais, cotada nas bolsas de Londres e Dublin, sendo que a produção de Moma, na província de Nampula, norte de Moçambique, representa aproximadamente 8% das matérias-primas globais de titânio.

A empresa fornece clientes que operam em mais de 15 países e que usam os minerais pesados em tintas, plásticos e cerâmica.