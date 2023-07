Mau tempo em Timor-Leste causa um morto e centenas de casas danificadas

Uma pessoa morreu e quase 300 casas foram danificadas, algumas totalmente, devido ao mau tempo que assolou Timor-Leste desde o início do mês, com inundações e deslizamentos a afetarem estradas e pontes, segundo as autoridades locais.

Anacleto Caetano, diretor do Gabinete de Relações Externas da Autoridade de Proteção Civil (APC) disse que a vítima mortal é um estudante arrastado pelas águas no município de Lautem, um dos afetados pelo mau tempo.

O mau tempo causou danos a casas privadas, estradas e pontes em nove dos 13 municípios de Timor-Leste, com centenas de famílias a terem de ser realojadas em instalações temporárias.