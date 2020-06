Médico vencedor de Nobel denuncia falhas na luta contra a pandemia na República Democrática do Congo

O médico congolês Denis Mukwege, vencedor de um Prémio Nobel, renunciou hoje às funções que desempenhava contra a propagação da pandemia na província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo (RDC), e denunciou falhas.

"Estamos (...) no início de uma curva epidemiológica exponencial e não podemos mais manter apenas uma estratégia de prevenção", explicou, em comunicado citado pela agência AFP, Denis Mukwege, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2018 pelo trabalho no apoio a mulheres vitimas de violência sexual na República Democrática do Congo.

Denis Mukwege disse ainda que tomou a decisão de se demitir para se dedicar "inteiramente" às responsabilidades médicas e tratar o fluxo de pacientes no hospital Panzi, que fundou em Bukavu, capital do Kivu do Sul.