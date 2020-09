Médicos chineses doam material de proteção contra covid-19 ao maior hospital moçambicano

Uma equipa de médicos chinesa doou esta quinta-feira diverso material médico ao Hospital Central de Maputo (HCM), a maior unidade hospitalar de Moçambique, no âmbito do apoio ao país africano no combate contra o novo coronavírus.

"Pensamos que, através desta doação, conseguimos ajudar o HCM a elevar a capacidade de prevenção e controlo da epidemia", disse o chefe da equipa médica chinesa, Jin Tao, em declarações à comunicação social após a entrega do donativo.

Os profissionais daquela unidade de saúde receberam 25 mil máscaras, 500 fatos cirúrgicos e 300 óculos de proteção facial, doados pela equipa médica chinesa, uma das várias que foram destacadas para apoiar o país na luta contra à pandemia, no âmbito da cooperação entre os dois Estados.

"Este equipamento de proteção individual tem um significado especial para nós porque mostra o carinho e a preocupação que a equipa médica chinesa tem para com os trabalhadores de saúde do HCM e do país em geral", disse Mouzinho Saíde, diretor da unidade hospitalar.

Além do material, a equipa de médicos chineses afirmou ainda que vai "continuar a partilhar conhecimentos e experiências para a prevenção, tratamento e controlo da pandemia da covid-19" em Moçambique.

"Nós já tivemos, este ano, mais de dez formações com a equipa médica chinesa. Quando começou a pandemia, trocámos experiências, e aprendemos como lidar com as diferentes situações relacionadas com a covid-19, entre outros", referiu Mouzinho Saíde.

O Hospital Central de Maputo é o maior do país, contando com sete departamentos clínicos e atendendo, em média, por dia, 900 utentes.

Devido à pandemia da covid-19, o hospital está a privilegiar consultas externas, estando a receber atualmente, em média, entre 300 e 400 pessoas.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19, em 22 de março, Moçambique regista um total de 4.117 casos positivos, havendo 2.328 pessoas consideradas recuperadas e 25 óbitos, segundo a última atualização.