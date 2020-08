Médicos e enfermeiros militares portugueses dão formação a médicos dos PALOP para combate à pandemia

Médicos e enfermeiros militares portugueses estão desde esta segunda-feira a dar formação a médicos dos PALOP e Timor-Leste, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, revelou aofonte do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).As ações de formação decorrem por videoconferência e são "sobre as mudanças necessárias nos estabelecimentos de saúde para receberem doentes COVID-19 positivos".São destinadas a pessoal de saúde militar e civil dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e de Timor-Leste."No âmbito desta pandemia, foram criadas várias iniciativas de colaboração entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste, coordenadas pelo Instituto Camões, tendo o EMGFA, através da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, proposto um conjunto de formações neste âmbito", afirma a mesma fonte.As formações, organizadas pela Direção de Saúde Militar e pelo Hospital das Forças Armadas, "realizam-se por "e-learning" e destinam-se a pessoal de saúde empenhado na organização de centros de saúde e hospitais."Inicialmente foi enviado material didático, realizado um teste de autoavaliação e, agora, aula síncrona por videoconferência.Estas formações vão decorrer até ao final desta semana, estando já previsto um novo conjunto de ações para a segunda quinzena de setembro.