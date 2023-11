Médicos espanhóis realizam nova missão de consultas gratuitas em Cabo Verde

Os médicos espanhóis da África Avanza realizaram mais 26 consultas gratuitas em nove dias na ilha cabo-verdiana do Sal, naquela que foi a 49.ª missão do grupo no arquipélago, avançou esta quinta-feira a associação, em comunicado.

Segundo a Associação de Cooperação e Desenvolvimento, a 49ª missão do programa "Médicos Solidários para Cabo Verde" de África Avanza decorreu na ilha do Sal de 21 a 29 de outubro "com sucesso e muita intensidade".

A equipa, composta por uma cirurgião geral, uma anestesista e três enfermeiras de bloco operatório, realizou, no Hospital Ramiro Figueira, 26 cirurgias gratuitas, "das quais seis foram colecistectomias por videolaparoscopia e 2 urgências, incluindo uma criança com peritonite aguda que deu entrada no hospital".

Os voluntários, prosseguiu-se na nota, transportaram ainda mais de 50 quilos de material para o hospital da ilha mais turística do país e doaram roupas a famílias carenciadas.

A associação avançou ainda que já está a preparar a próxima missão, a 50.ª, que terá como foco a cirurgia pediátrica, e vai decorrer de 10 a 19 de novembro.

Em agosto, a instituição deu conta de que o seu consultório Solidário de Saúde Infantil realizou mais de 1.200 consultas gratuitas no Sal no primeiro trimestre deste ano, e 52% das crianças atendidas tinham menos de 6 anos de idade.

Segundo a mesma fonte, os diagnósticos mais frequentes são as doenças infecciosas e parasitárias (21%), os problemas respiratórios (20%) e as infeções dermatológicas (18%).

A África Avanza é uma organização não-governamental formada por médicos espanhóis que se dedicam a causas humanitárias no continente africano, tendo iniciado em 2012 em Cabo Verde, já com dezenas de deslocações ao arquipélago e milhares de consultas gratuitas a pessoas com menos recursos.