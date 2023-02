Megaoperação mobiliza 370 polícias e leva a 39 detenções em Cabo Verde

Uma megaoperação envolvendo 370 elementos da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional de Cabo Verde levou esta quinta-feira à detenção de 39 pessoas na cidade da Praia, segundo informação das forças policiais.

De acordo com informação conjunta das duas polícias, a operação decorreu durante cerca de quatro horas em Achada Santo António, nos bairros do Brasil e Achada Cima, centro da Praia, e levou ainda à apreensão de armas e de droga.

Foram detidas 34 pessoas fora flagrante delito, todos do sexo masculino, e em flagrante delito mais cinco pessoas, incluindo uma mulher.

"Destas detenções em flagrante delito, avançamos que os indivíduos foram encontrados na posse pequenas doses de cocaína, haxixe e canábis", divulgaram as polícias.

"Nesta megaoperação foram detidos indivíduos acusados da prática de um crime de quadrilha ou bando, 20 crimes de homicídio agravado na sua forma tentada, 50 crimes de roubo agravado, seis crimes de dano, dez crimes de ameaça de morte e 30 crimes de arma, em crimes identificados desde o ano de 2014 até a presente data", acrescentaram.

Foram ainda apreendidos diversos bens e objetos de alegada proveniência criminosa.

"O objetivo desta megaoperação conjunta era de deter indivíduos que tem estado a praticar crimes de natureza patrimonial e crimes contra pessoas", sublinham as forças policiais, acrescentando que a ação envolveu a equipa conjunta criada no âmbito de um despacho da Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde "no sentido de combater a criminalidade violenta na cidade da Praia".