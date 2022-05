Melo D: "A mestiçagem é o lugar onde mais gosto de estar"

Melo D tem novo trabalho no mercado, chama-se Requiem. Um disco que resulta de uma procura de vários anos, feita pelo cantor, pela sua identidade enquanto português e angolano. As influências vão desde Cabo Verde a Angola, toda a música lusófona e mestiça, mas chegam também ao Hip Hop. O disco contém homenagens a Ian Curtis e Waldemar Bastos. "Infelizmente dois músicos que já não estão cá, mas que de alguma forma me acompanharam no processo de criação deste disco. São músicos de quem eu já gostava muito. Gostava do timbre vocal do Ian Curtis, e da forma dele cantar. E do Waldemar Bastos também. Um músico muito espiritual. Ocupava um lugar muito especial na música de Angola, ou do mundo. Porque a Música dele é para o mundo", sublinha Melo D.

O disco tem, para além da influência africana e portuguesa, a harmonia da soul music afro-americana, que é para o cantor de grande importância. "É ai que vou beber muito daquilo que faço. para incluir as minhas referências regionais, de Angola, do Huambo onde nasci. Esta mestiçagem de um Portugal que está também em transformação. Eu não deixo de ser português, mas também não deixo de ser africano. Essa dupla nacionalidade vive nos meus discos. Sou um português muito africano, ou um africano muito português", afirma o cantor.

Um dos temas do álbum é 'Lisboa Mulata', uma Lisboa onde Melo D se sente bem. "Porque gosto muito da mestiçagem. Gosto de estar em locais com uma grande diversidade étnica, cultural, gente de todo o mundo. Aquilo que acontece nas cidades cosmopolitas, e nesse sentido Lisboa tem características que outras cidades ainda não têm. Onde podes encontrar de tudo, diversos géneros musicais, DJ's que tocam funky ou afro, tropical vibes. Tens espaços onde ouves mais rock, uma diversidade de espaços onde és bem vindo", informa o cantor, que é filho de pai branco e mãe negra. "Cresci numa família mestiça. Gente muito escura, gente mulata, gente branca. Isso para mim acaba por ser muito importante. A mestiçagem é o lugar onde mais gosto de estar".

Melo D está também a trabalhar na banda sonora de uma curta-metragem cujos temas estão compostos de forma que juntos possam originar um disco físico. Explica o cantor que esta curta tem também a particularidade de ter uma equipa quase exclusivamente negra. "Então, eu, também como negro fui convidado para fazer a banda sonora", ironiza, "É uma mensagem importante, quando se fala tanto em representatividade. Os negros começam também a pensar por si. Havendo 'know how' e capacidade, porque não as pessoas juntarem-se e contarem as suas histórias na sua perspetiva? Uma perspetiva negra, muitas vezes. A classe média negra também existe em Lisboa, apesar de não ser muito visível, porque são poucos em bairros de classe média".