Menina retirada com vida de escombros mais de 48 horas depois das explosões na Guiné Equatorial

Mais de 48 horas depois das explosões que mataram pelo menos 105 pessoas na cidade equato-guineense de Bata, uma menina de cinco anos foi esta quarta-feira retirada com vida dos escombros pelas equipas de resgate, noticiou a imprensa local.

De acordo com a edição 'online' do jornal AhoraGE, que cita uma enfermeira do Hospital Regional de Bata, a criança, uma menina de cinco anos, foi retirada durante a manhã pelas equipas de salvamento debaixo dos escombros de uma das casas do campo militar de Nkuantoma, onde ocorreram, no domingo, as explosões.

A criança, cujos pais ainda não foram identificados, foi encontrada "abatida e desidratada", tendo sobrevivido mais de 48 horas debaixo dos escombros, de acordo com a descrição da enfermeira.