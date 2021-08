Menores marroquinos que entraram ilegalmente em Ceuta vão ter aulas separadas

Os cerca de 800 menores marroquinos que entraram ilegalmente em Ceuta, e permanecem nos vários centros criados pelo governo na cidade, vão ter aulas separadas dos outros estudantes e seguir um plano de "escolarização".

A diretora provincial do Ministério da Educação e Formação Profissional em Ceuta (MEFP), Yolanda Rodríguez, afirmou que está a ser elaborado um plano para facilitar a "escolarização" destes menores, mas que será baseado na imersão linguística e com aulas separadas do resto dos estudantes.

É um plano "complicado", dada a "volatilidade" dos números, segundo disse ao Ceutatv a diretora provincial, Yolanda Rodríguez.