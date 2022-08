Perto de 14,4 milhões de angolanos começaram esta quarta-feira a ser chamados ao voto nas eleições gerais, que contam com mais de 13 mil assembleias de voto no país e diáspora, abertas desde as 07:00.

Segundo fontes contactadas pela Lusa, registaram-se alguns casos isolados de atraso na abertura de assembleias de voto.

As mesas de voto fecham às 16:00, mas quem estiver na fila poderá votar até às 17:00, segundo a Comissão Nacional Eleitoral (CNE).