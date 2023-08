Meteorologia alerta para efeitos de onda tropical em Cabo Verde

O arquipélago de Cabo Verde vai estar quinta e sexta-feira sob influência de uma onda tropical que deverá provocar um "agravamento significativo do estado do tempo", alertou o Instituto de Meteorologia do país.

"Prevê-se a ocorrência de chuva generalizada de intensidade variável, por vezes acompanhada de trovoadas, intensificação significativa do vento e consequente agravamento do estado do mar", anunciou em comunicado.

As condições adversas vão sentir-se "com maior incidência" nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, no grupo de sotavento, e nas ilhas de São Vicente e Santo Antão, no barlavento, conclui.