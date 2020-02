Mike Pompeo elogia presidente de Angola por luta contra a corrupção

O Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, elogiou esta segunda-feira os esforços do presidente angolano, João Lourenço, para tornar a corrupção "um fantasma do passado", considerando que se trata de um problema que travou o potencial do país "durante demasiado tempo".Pompeo, que esteve reunido em Luanda com João Lourenço e também com o seu homólogo angolano Manuel Augusto, frisou que a visita a Angola surge num "momento-chave" na História do país e não poupou elogios ao "excelente trabalho" que o presidente angolano tem feito. "João Lourenço aumentou a transparência, obrigou as instituições financeiras a limpar os seus balanços e perseguiu os maus atores.Estou otimista de que conseguirá libertar Angola da corrupção", afirmou Pompeo, lembrando que as reformas introduzidas pelo sucessor de José Eduardo dos Santos permitiram a Angola "relacionar-se com os países democráticos de uma forma que não era possível até há alguns anos". "É por isso que aqui estou", afirmou o chefe da diplomacia dos EUA, num sinal inequívoco de apoio ao novo rumo de Angola, que vê no futuro como uma nação "soberana, próspera e pacífica".Já o MNE angolano considerou "acalentador" o apoio dos EUA às reformas levadas a cabo por Lourenço, que visam "atrair as necessárias parcerias e investimentos para que a economia angolana ganhe novo fôlego e sejam criadas condições para a melhoria de vida das populações".