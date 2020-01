Milhões de Angola voam para o Dubai em esquemas de Isabel dos Santos

A transferência de 115 milhões de dólares da Sonangol para uma offshore no Dubai é apenas uma das operações reveladas numa grande investigação levada a cabo por mais de 130 jornalistas de todo o Mundo, e que colocou a descoberto os esquemas que ajudaram Isabel dos Santos a tornar-se numa das mulheres mais poderosas de África, com uma fortuna avaliada em mais de 2 mil milhões de euros. A filha do ex-presidente de Angola terá conseguido centenas de benefícios durante a presidência do pai, José Eduardo dos Santos.

Os 115 milhões de dólares em fundos públicos que voaram para o Dubai, em cerca de seis meses, correspondem ao último terço do mandato de Isabel dos Santos à frente da Sonangol.

As transferências milionárias eram justificadas como pagamentos de serviços de consultoria e tinham como destino uma offshore, a Matter Business Solutions, controlada pelo principal advogado da empresária, o português Jorge Brito Pereira.

Isabel dos Santos reagiu e diz que a investigação é baseada em "documentos e informações falsas", num "ataque político" coordenado com o governo angolano.

Portugueses com papel decisivo

Vários portugueses estarão envolvidos nos esquemas que levaram a empresária à riqueza. O ‘Expresso’ coloca os nomes de Paula Oliveira, sócia principal da SDO, empresa de consultoria em Portugal criada em Angola, Mário Leite da Silva, diretor da Fidequity e gestor de negócios da empresária angolana, Jorge Brito Pereira, advogado pessoal de Isabel dos Santos, e Sarju Raikundalia, administrador financeiro da Sonangol, na teia de esquemas.