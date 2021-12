O Estado angolano já apreendeu cerca de 12 mil milhões de euros em bens e valores retirados do erário público, dos quais cerca de metade no estrangeiro, incluindo dois milhões que foram apreendidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) em Portugal.Os dados foram avançados esta quarta-feira pela diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos (SENRA) da Procuradoria angolana, Eduarda Rodrigues.