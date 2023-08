Militares golpistas anunciam que presidente do Gabão se encontra em prisão domiciliária

Os soldados que lideraram uma tentativa de golpe de Estado no Gabão anunciaram através do canal público de televisão que o Presidente Ali Bongo Ondimba se encontra em prisão domiciliária, na sequência do golpe.

A declaração, transmitida pelo Gabon 24, acrescentou que outras pessoas do Governo foram detidas sob várias acusações. Um dois filhos de Ali Bongo encontra-se igualmente detido, anunciaram os militares golpistas.

O golpe de Estado ocorreu esta quarta-feira, depois de terem sido anunciados os resultados das eleições, segundo os quais Ondimba permaneceria no poder, dando continuidade a 55 anos de domínio do poder pela sua família.