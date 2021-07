Terá começado com apoiantes de Zuma e alastrou à população. Já morreram, pelo menos, 45 pessoas e mais de 700 foram detidas, nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal. O governo destacou 2500 soldados para ajudar a polícia a conter os distúrbios.







Leia também Supermercados portugueses saqueados e incendiados no litoral da África do Sul A prisão do antigo presidente da África do Sul Jacob Zuma está a gerar uma onda de violência, destruição e pilhagens que entra esta quarta-feira no sétimo dia.Terá começado com apoiantes de Zuma e alastrou à população. Já morreram, pelo menos, 45 pessoas e mais de 700 foram detidas, nas províncias de Gauteng e KwaZulu-Natal. O governo destacou 2500 soldados para ajudar a polícia a conter os distúrbios.

Numa comunicação ao país, o presidente, Cyril Ramaphosa, que é também o líder do ANC - o partido no poder na África do Sul desde 1994 - avisou desde logo que “ações serão tomadas contra aqueles que saqueiam e continuam com violência e intimidação”.



“Embora possam ser atos oportunistas de pilhagem, causados por privações e pobreza, os pobres e marginalizados suportam o impacto final da destruição”, disse.