Militares portugueses distribuem equipamentos do Sporting a crianças na RCA

Militares portugueses na República Centro-Africana entregaram esta quarta-feira material escolar e equipamentos desportivos (camisolas do Sporting Clube de Portugal) a 130 alunos de uma escola em Bangui, capital daquele país martirizado desde 2013 por confrontos envolvendo 14 grupos armados.

Os militares, envolvidos na Missão de Treino da União Europeia na República Centro-Africana (EUTM-RCA), realizaram a ação na escola "Maternelle Saint-Paul". "A angariação destes bens contou com a colaboração do Sporting Clube de Portugal, tendo as Forças Armadas apoiado a entrega e o transporte do material solidário para este país, contribuindo para tornar o dia destas crianças mais feliz", afirma o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

A EUTM-RCA é atualmente comandada pelo Brigadeiro-General Paulo Neves de Abreu, do Exército Português, que tem no seu efetivo 55 militares portugueses dos três Ramos das Forças Armadas. A EUTM-RCA formou nos últimos 7 meses mais de 2000 militares das Forças Armadas Centro Africanas