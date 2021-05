Militares portugueses doam material escolar, roupas e brinquedos a crianças de Bangui

Os militares portugueses da 8.ª Força Nacional Destacada, que em breve vão deixar a República Centro-Africana, onde se encontram há seis meses numa missão das Nações Unidas, realizaram, no dia 1 de maio, uma ação de doação de material escolar, roupas e brinquedos às crianças da Comunidade de Irmãs Cambonianas de Bangui, capital da RCA e onde os militares portugueses têm a sua base."A angariação destes bens teve lugar durante o período de aprontamento da Força, junto de amigos e familiares, e contou ainda com a colaboração da Assistência Médica Internacional", explicam as Forças Armadas.A 8.ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana, com um efetivo de 180 militares, é maioritariamente composta por tropas especiais Comandos, integrando igualmente militares de outras unidades do Exército e ainda três Controladores Aéreos Avançados da Força Aérea.Está a ser rendida pela 9.a Força. Portugal participa na missão da ONU (MINUSCA) desde 2017, visando estabilizar a República Centro-Africana e impedir 14 grupos armados de atacar e explorar a população e os recursos daquele país.