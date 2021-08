Mais de 150 militares portugueses ao serviço da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana estiveram envolvidos em operações de paz entre 22 de julho e 12 de agosto, dia em que regressaram à base em Bangui.Juntamente com outras forças da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana, os militares portugueses desenvolveram patrulhas de segurança, por forma a garantir a proteção de civis, a liberdade de movimentos e criar condições para um ambiente estável e seguro, numa região onde as várias rondas do processo eleitoral, em julho, decorreram sob grande tensão.