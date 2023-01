Militares portugueses fazem doação de material escolar na República Centro-Africana

Os ‘capacetes azuis’ portugueses na República Centro-Africana fizeram esta semana a doação de diverso material escolar num complexo educativo em Bangui, na capital daquele país onde Portugal está desde 2017 em missão das Nações Unidas.

"Este complexo escolar, que integra também um orfanato, recebeu este material do comandante da Força Portuguesa, com o intuito de melhorar as condições das crianças e promover a sua autoestima, orgulho e confiança", explica o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

A 12ª Força Nacional Destacada na missão das Nações Unidas MINUSCA entregou os diversos livros escolares, angariados pela força que a antecedeu, ao "Complexe Scolaire Tchemakoto". Comandada pelo tenente-coronel Nuno Larangeiro Neto, conta com 215 militares, na sua maioria paraquedistas do Exército, incluindo, também, um militar da Marinha e três da Força Aérea, que constituem uma Equipa de Controlo Aéreo Tático.