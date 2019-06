Mina em Moçambique celebra novo acordo de venda de grafite para a China

Uma das principais minas de grafite do norte de Moçambique celebrou um novo acordo de venda para a China com a empresa Gredmann, reforçando o fornecimento de matéria-prima para aquele país, anunciou esta quarta-feira em comunicado."A mina de Balama vai fornecer 9.000 toneladas por mês de grafite a partir deste mês e até dezembro de 2021, num total de 279.000 toneladas", anunciou a empresa australiana Syrah Resources, que explora o local.Apesar de não revelar valores, a empresa mineira anunciou que o contrato lhe garante condições financeiras mais favoráveis que outros já celebrados."A firma Gredmann vai ser o intermediário preferido" para venda de determinados tipos de grafite da Syrah na China, acrescenta.A grafite é usada em baterias de carros elétricos e em março a Syrah anunciou que estava a vender o mineral a um preço abaixo do previsto, mas prevendo uma recuperação.A procura por grafite está em alta a nível mundial por ser um componente usado em baterias, numa altura em que os mercados de automóveis movidos a eletricidade e de outros produtos elétricos, como as aeronaves autónomas (popularizadas através da palavra inglesa 'drone'), estão em expansão.