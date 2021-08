Ministério da Juventude e Desportos angolano recomenda inquérito devido a vandalismo

O Ministério da Juventude e Desportos angolano recomendou este domingo a abertura de um inquérito devido aos atos de vandalismo protagonizados no sábado pelos adeptos do Sagrada Esperança no jogo do título de futebol, em Luanda.

No estádio 11 de Novembro, os adeptos arrancaram e arremessaram cadeiras para o retângulo de jogo devido ao penálti assinalado a favor do Petro de Luanda, que perdia, na altura, por 1-0, aos 35 minutos, depois de um segundo golo anulado ao Sagrada, por alegada falta sobre um defesa do Petro de Luanda.

O ministério angolano refere no comunicado que reudia "veementemente os episódios de anti-desportivismo e de vandalismo ocorridos ao longo desse jogo", e recomenda que sejam "efetuadas diligências jurídicas e administrativas, no sentido de se apurar os responsáveis desses atos".

Acrescenta que "que os órgãos responsáveis pela segurança e ordem pública apurem e sancionem, de maneira exemplar, os seus autores" e que "aos utilizadores das instalações desportivas que se abstenham da prática de atos dessa natureza".

Em consequência dos protestos, o jogo ficou interrompido por mais de 15 minutos, devido a retirada dos jogadores e equipa técnica dos campeões angolanos do relvado.

A recomendação da abertura do inquérito surge numa altura em que o presidente da República de Angola, João Lourenço, felicitou este domingo o Sagrada Esperança pela conquista do título.

"Os meus parabéns aos jogadores, equipa técnica e adeptos do Sagrada Esperança pela conquista do Girabola 2020/2021. Grandes são aqueles que trabalham arduamente por merecer a vitória", referiu o líder angolano.

O Sagrada Esperança, com 70 pontos, conquistou no sábado o título, após vitória diante do Petro de Luanda, por 1-0, em Luanda.