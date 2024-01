Ministério da Saúde moçambicano em alerta face à síndrome gripal

O Ministério da Saúde de Moçambique recomendou esta quarta-feira o reforço de medidas de prevenção face à síndrome gripal no país, alertando para tendência crescente da taxa de positividade.

O ministério recomenda, em comunicado, "o reforço das medidas de prevenção de gripes, nomeadamente: etiqueta de tosse, reforço da higiene individual e coletiva, desinfeção ou lavagem regular das mãos e uso de máscaras para os indivíduos com sintomas respiratórios agudos".

Segundo a mesma fonte, em Moçambique, a taxa de positividade do vírus influenza, um dos causadores das infeções respiratórias agudas, tende a crescer desde finais de dezembro, tendo passado de 12% para 20% nas duas últimas semanas, embora dados clínicos ainda não reportem números alarmantes nas unidades de saúde.

"As taxas de positividade acima indicadas estão dentro dos limites esperados para esta época do ano", refere o Misau, que está a implementar um sistema de vigilância de síndrome gripal para monitorizar a tendência epidemiológica, a sazonalidade e a circulação de variantes dos vírus causadores.

"Em Moçambique, as infeções por estes vírus ocorrem durante todo o ano e o número de casos aumenta nos meses de janeiro a abril, com pico em março e entre os meses de junho e setembro, com pico em agosto", indica o ministério.