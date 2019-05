Ministra do Mar de Portugal pede em Maputo cooperação internacional na proteção dos oceanos

A ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, defendeu esta quinta-feira, em Maputo, a cooperação internacional na proteção do património marítimo e dos oceanos, tendo em conta a importância vital destes recursos para a economia dos países.Ana Paula Vitorino lançou o repto quando falava na "Conferência Crescendo Azul", dedicada ao tema "Exploração Sustentável e Compartilhada do Oceano", que se iniciou esta quinta-feira em Maputo."O caráter transnacional dos mares e dos oceanos torna premente a cooperação internacional para a sua defesa", afirmou a governante portuguesa.A exploração partilhada e responsável dos recursos marinhos, o aumento das áreas de proteção e a monitorização das atividades praticadas nas águas territoriais são ações essenciais para a sobrevivência da vida nos oceanos, acrescento Ana Paula Vitorino.A ministra do Mar assinalou a importância de uma economia do mar que assegure a sustentabilidade das espécies da vida marinha."Impõe-se uma governação inteligente para o mar e os oceanos, que identifique soluções inovadoras para um aproveitamento sustentável dos ativos que a economia do mar oferece", destacou Ana Paula Vitorino.Ana Paula Vitorino defendeu ainda a ideia de um observatório da vida marinha e dos oceanos, para permitir uma base de dados disponível para todos os países interessados.A "Conferência Crescendo Azul" junta em Maputo cerca de 500 delegados, incluindo 100 estrangeiros, e tem o objetivo de debater as oportunidades e ameaças aos oceanos.