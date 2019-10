Ministra guineense visita Portugal para definir nova estratégia de cooperação

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau vai realizar uma visita oficial a Portugal, ainda durante o mês de outubro, para definir com as autoridades portuguesas o novo plano de cooperação entre os dois países."Recebi um convite oficial do meu homólogo português. Nós entendemos que é importante delinearmos o que será o próximo PEC [Programa Estratégico de Cooperação], porque o atual fica concluído em 2020. Portanto, o Plano Estratégico de Cooperação deverá será renovado", afirmou esta quarta-feira Susy Barbosa, após a assinatura de um acordo com o Programa Alimentar Mundial.Segundo a ministra, a visita ainda deverá decorrer até ao final do mês, salientando que o novo Governo português acabou de ser anunciado.O atual Programa Estratégico de Cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau foi assinado em 2015 e termina em 2020, com um envelope financeiro total de 40 milhões de euros.O ministro do Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, realizou uma visita a Bissau em julho, com o objetivo de relançar a cooperação entre os dois países e dar início às conversações sobre o próximo Programa Estratégico de Cooperação, que deverá ser assinado em 2020.