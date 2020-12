Ministro da Defesa janta com guarnição de navio português em São Tomé e Príncipe

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, janta este sábado com militares da guarnição do navio português Zaire, em São Tomé e Príncipe, depois de ter visitado esta tarde o destacamento português na República Centro Africana.

João Gomes Cravinho chegou a São Tomé ao fim da tarde para uma breve passagem por este país de língua oficial portuguesa, em que se faz acompanhar pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro.

Em São Tomé, o ministro tem um jantar de Natal com membros da guarnição do navio patrulha da Marinha Portuguesa Zaire e com elementos da cooperação no domínio da defesa, durante o qual o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas irá condecorar três militares portugueses e três são-tomenses.

No jantar estarão também presentes o ministro da Defesa são-tomense e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

Portugal tem atualmente destacado no espaço marítimo são-tomense, em regime de permanência desde janeiro de 2018, o navio Zaire, com 26 militares, com a missão de reforçar a vigilância e a fiscalização dos espaços marítimos de São Tomé e Príncipe, a segurança marítima do Golfo da Guiné e a capacitação da guarda costeira deste país de língua portuguesa.

Em dezembro do ano passado, o ministro da Defesa esteve em São Tomé e Príncipe, ocasião em que salientou a importância de ser desenvolvida a cooperação no domínio da Defesa.

João Gomes Cravinho apresentou também o conceito do Centro para a Defesa do Atlântico, tendo então apelado para a participação são-tomense nesta iniciativa.

Em 2018, durante a visita de Estado que efetuou a São Tomé e Príncipe, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocou-se ao navio Zaire, tendo então afirmado que esta missão serve de exemplo "na redefinição da ação externa de Portugal no domínio da defesa nacional".

Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se ainda com o facto de no navio patrulha estarem "lado a lado portugueses e são-tomenses".